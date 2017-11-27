Стало известно когда возобновятся съемки сериала "Карточный домик"

В письме от компании Media Rights Capital говорится, что съемки приостановлены с 27 ноября по 8 декабря. Однако актеры и съемочная группа продолжат получать оплату за дни простоя.

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Шестой сезон сериала станет последним. Такое решение было принято после скандала с актером Кевином Спейси , которого обвинили в сексуальных домогательствах. Media Rights Capital и Netflix решили разорвать отношения с актером.

Напомним, Напомним, звезда сериала "Звездный путь" (Star Trek), актер Энтони Рэпп заявил, что, когда ему было 14 лет, его попытался соблазнить известный актер Кевин Спейси. Позже Кевин Спейси признался, что он гей .