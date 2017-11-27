Стало известно когда возобновятся съемки сериала "Карточный домик"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Пауза в производстве шестого сезона сериала "Карточный домик" продлится до 8 декабря. Об этом говорится в письме продюсеров, разосланном актерам и съемочной группе, сообщает УНН со ссылкой на Hollywood Reporter.
В письме от компании Media Rights Capital говорится, что съемки приостановлены с 27 ноября по 8 декабря. Однако актеры и съемочная группа продолжат получать оплату за дни простоя.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кевина Спейси вырежут и заменят другим актером в новом фильме
Шестой сезон сериала станет последним. Такое решение было принято после скандала с актером Кевином Спейси , которого обвинили в сексуальных домогательствах. Media Rights Capital и Netflix решили разорвать отношения с актером.
Напомним, Напомним, звезда сериала "Звездный путь" (Star Trek), актер Энтони Рэпп заявил, что, когда ему было 14 лет, его попытался соблазнить известный актер Кевин Спейси. Позже Кевин Спейси признался, что он гей .