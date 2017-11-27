Стало відомо коли відновляться зйомки серіалу "Картковий будиночок"

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Пауза у виробництві шостого сезону серіалу "Картковий будиночок" триватиме до 8 грудня. Про це йдеться в листі продюсерів, розісланому акторам і знімальній групі, повідомляє УНН з посиланням на Hollywood Reporter. 

У листі від компанії Media Rights Capital йдеться, що зйомки припинені з 27 листопада по 8 грудня. Проте актори і знімальна група продовжать отримувати оплату за дні простою.

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Шостий сезон серіалу стане останнім. Таке рішення було прийнято після скандалу з актором Кевіном Спейсі, якого звинуватили в сексуальних домаганнях. Media Rights Capital і Netflix вирішили розірвати стосунки з актором.

Нагадаємо, Нагадаємо, зірка серіалу "Зоряний шлях" (Star Trek), актор Ентоні Репп заявив, що, коли йому було 14 років, його спробував спокусити відомий актор Кевін Спейсі. Пізніше Кевін Спейсі зізнався, що він гей.

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