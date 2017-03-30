Стало известно, когда суд начнет рассмотрение дела Януковича по сути
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Оболонский районный суд Киева назначит к рассмотрению по существу дело о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича после 4 апреля. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил прокурор военной прокуратуры Руслан Кравченко.
“Будет зачитан полный текст решения Апелляционного суда 4 апреля и только после этого дело Януковича будет назначено к рассмотрению”, — сказал Р.Кравченко.
Напомним, 14 марта Генпрокуратура передала дело о госизмене В.Януковича в суд.
Впоследствии уголовное производство о госизмене Януковича передали в Апелляционный суд Киева для определения подсудности.
Апелляционный суд Киева 28 марта определил, что уголовное производство по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича будет рассматривать Оболонский районный суд Киева.
28 ноября 2016 Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведение агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 УК.