Стало відомо, коли суд почне розгляд справи В.Януковича по суті
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Оболонський районний суд Києва призначить до розгляду по суті справу щодо державної зради екс-президента України Віктора Януковича після 4 квітня. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив прокурор військової прокуратури Руслан Кравченко.
“Буде зачитаний повний текст рішення Апеляційного суду 4 квітня і тільки після цього справа Януковича буде призначена до розгляду”, — сказав Р.Кравченко.
Нагадаємо, 14 березня Генпрокуратура передала справу про держзраду В.Януковича до суду.
Згодом кримінальне провадження про держзраду В.Януковича передали до Апеляційного суду Києва для визначення підсудності.
Апеляційний суд Києва 28 березня визначив, що кримінальне провадження за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича розглядатиме Оболонський районний суд Києва.
28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України Віктору Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 ККУ.