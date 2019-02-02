Стало известно, когда Македония подпишет протокол о присоединении к НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Постоянные представители стран-членов НАТО 6 февраля подпишут протокол о присоединении Республики Северная Македония к Альянсу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАТО.
"Протокол будет подписан 6 февраля", - сообщили в пресс-службе.
Церемония подписания состоится в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
Как сообщал УНН, в НАТО уже утвердили официальный текст протокола о присоединении Северной Македонии в НАТО, страна может стать членом НАТО на июльском саммите.
Парламент Македонии в январе одобрил поправки в конституцию о переименовании государства - в Северную Македонию. Спор о названии страны возник в 1991 году после провозглашения независимости этой бывшей югославской республики. Разногласия были вызваны тем, что в составе Греции есть историческая область Македония.