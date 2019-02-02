Стало відомо, коли Македонія підпише протокол про приєднання до НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Постійні представники країн-членів НАТО 6 лютого підпишуть протокол про приєднання Республіки Північна Македонія до Альянсу. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу НАТО.
"Протокол буде підписаний 6 лютого", - повідомили у прес-службі.
Церемонія підписання відбудеться у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.
Як повідомляв УНН, у НАТО вже затвердили офіційний текст протоколу про приєднання Північної Македонії до Альянсу, країна може стати членом НАТО на липневому саміті.
Парламент Македонії у січні схвалив поправки до конституції про перейменування держави - у Північну Македонію. Суперечка про назву країни виникла в 1991 році після проголошення незалежності цієї колишньої югославської республіки. Розбіжності були викликані тим, що в складі Греції є історична область Македонія.