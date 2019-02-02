Стало відомо, коли Македонія підпише протокол про приєднання до НАТО

"Протокол буде підписаний 6 лютого", - повідомили у прес-службі.



Церемонія підписання відбудеться у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.



Як повідомляв УНН, у НАТО вже затвердили офіційний текст протоколу про приєднання Північної Македонії до Альянсу, країна може стати членом НАТО на липневому саміті.



Парламент Македонії у січні схвалив поправки до конституції про перейменування держави - у Північну Македонію. Суперечка про назву країни виникла в 1991 році після проголошення незалежності цієї колишньої югославської республіки. Розбіжності були викликані тим, що в складі Греції є історична область Македонія.

