ЗМІ: Північна Македонія може стати членом НАТО у липні
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. У НАТО вже затвердили офіційний текст протоколу про приєднання Північної Македонії до Альянсу, країна може стати членом НАТО на липневому саміті. Про це УНН повідомляє з посиланням на EurActiv.
Як повідомляється, 28 січня представник НАТО заявив, що дата підписання протоколу про вступ 30-го члена Альянсу буде визначена "у найближчі дні", після того як Афіни і Скоп'є ратифікували історичну угоду.
"Це практично означає, що Північна Македонія могла б стати членом НАТО на липневому саміті, якби інші союзники по НАТО також прискорили процедури ратифікації. Зазвичай процес ратифікації займає рік", - зазначає видання.
Відповідно до джерел, офіційний текст протоколу про приєднання був схвалений 28 січня, і 29 постійних представників при НАТО тепер чекають дозволу від своїх країн на його підпис.
Після його підписання він буде відправлений у 29 столиць для ратифікації національними парламентами.
"Греція хоче ратифікувати протокол про приєднання до 8 лютого", - сказало джерело, додавши, що Греція, ймовірно, стане першою країною, яка відкриє двері НАТО для Північної Македонії.
Парламент Македонії у січні схвалив поправки до конституції про перейменування держави - у Північну Македонію. Суперечка про назву країни виникла в 1991 році після проголошення незалежності цієї колишньої югославської республіки. Розбіжності були викликані тим, що в складі Греції є історична область Македонія.