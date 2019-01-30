ЗМІ: Північна Македонія може стати членом НАТО у липні

Як повідомляється, 28 січня представник НАТО заявив, що дата підписання протоколу про вступ 30-го члена Альянсу буде визначена "у найближчі дні", після того як Афіни і Скоп'є ратифікували історичну угоду.

"Це практично означає, що Північна Македонія могла б стати членом НАТО на липневому саміті, якби інші союзники по НАТО також прискорили процедури ратифікації. Зазвичай процес ратифікації займає рік", - зазначає видання.

Відповідно до джерел, офіційний текст протоколу про приєднання був схвалений 28 січня, і 29 постійних представників при НАТО тепер чекають дозволу від своїх країн на його підпис.

Після його підписання він буде відправлений у 29 столиць для ратифікації національними парламентами.

"Греція хоче ратифікувати протокол про приєднання до 8 лютого", - сказало джерело, додавши, що Греція, ймовірно, стане першою країною, яка відкриє двері НАТО для Північної Македонії.

Парламент Македонії у січні схвалив поправки до конституції про перейменування держави - у Північну Македонію. Суперечка про назву країни виникла в 1991 році після проголошення незалежності цієї колишньої югославської республіки. Розбіжності були викликані тим, що в складі Греції є історична область Македонія.