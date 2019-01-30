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СМИ: Северная Македония может стать членом НАТО в июле

СМИ: Северная Македония может стать членом НАТО в июле

Киев  •  УНН

 • 8046 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. В НАТО уже утвердили официальный текст протокола о присоединении Северной Македонии к Альянсу, страна может стать членом НАТО на июльском саммите. Об этом УНН сообщает со ссылкой на EurActiv.

Как сообщается, 28 января представитель НАТО заявил, что дата подписания протокола о вступлении 30-го члена Альянса будет определена "в ближайшие дни", после того как Афины и Скопье ратифицировали историческое соглашение.

"Это практически означает, что Северная Македония могла бы стать членом НАТО на июльском саммите, если бы остальные союзники по НАТО также ускорили процедуры ратификации. Обычно процесс ратификации занимает год", - отмечает издание.

Согласно источникам, официальный текст протокола о присоединении был одобрен 28 января, и 29 постоянных представителей при НАТО теперь ждут разрешения от своих стран на его подпись.

После его подписания он будет отправлен в 29 столиц для ратификации национальными парламентами.

"Греция хочет ратифицировать протокол о присоединении к 8 февраля", - сказал источник, добавив, что Греция, вероятно, станет первой страной, которая откроет двери НАТО для Северной Македонии.

Парламент Македонии в январе одобрил поправки в конституцию о переименовании государства - в Северную Македонию. Спор о названии страны возник в 1991 году после провозглашения независимости этой бывшей югославской республики. Разногласия были вызваны тем, что в составе Греции есть историческая область Македония.

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