Стали известны все участники ЧМ-2019 по баскетболу
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. По итогам последних матчей отборочных циклов определился полный состав участников чемпионата мира по баскетболу-2019 года, информирует УНН со ссылкой на сайт ФИБА.
Тридцать две сборные будут разделены на восемь групп по четыре команды. Вашему вниманию составы команд:
Европа: Чехия, Франция, Германия, Греция, Италия, Литва, Черногория, Польша, Россия, Сербия, Испания, Турция
Америка: Аргентина, Бразилия, Канада, Доминиканская Республика, Пуэрто-Рико, США, Венесуэла
Азия: Австралия, Иран, Япония, Иордания, Корея, Новая Зеландия, Филиппины, Китай
Африка: Ангола, Кот-д'Ивуар, Нигерия, Сенегал, Тунис.
Примечательно, что жеребьевка группового раунда состоится 16 марта в "Shenzhen Cultural Center" в Китае.
Заметим, что сама планетарная первенство пройдет с 31 августа по 15 сентября в Китае.
Напомним, что сборная Украины в матче с Черногорией потерпела досадное поражение в концовке и потеряла шансы на выход в ЧМ.