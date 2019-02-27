Стали известны все участники ЧМ-2019 по баскетболу

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 20828 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 42967 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 120203 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 122933 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124462 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122523 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 154756 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117336 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141280 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145187 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Стали известны все участники ЧМ-2019 по баскетболу

Стали известны все участники ЧМ-2019 по баскетболу

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 февраля. УНН. По итогам последних матчей отборочных циклов определился полный состав участников чемпионата мира по баскетболу-2019 года, информирует УНН со ссылкой на сайт ФИБА.

Тридцать две сборные будут разделены на восемь групп по четыре команды. Вашему вниманию составы команд:

Европа: Чехия, Франция, Германия, Греция, Италия, Литва, Черногория, Польша, Россия, Сербия, Испания, Турция

Америка: Аргентина, Бразилия, Канада, Доминиканская Республика, Пуэрто-Рико, США, Венесуэла

Азия: Австралия, Иран, Япония, Иордания, Корея, Новая Зеландия, Филиппины, Китай

Африка: Ангола, Кот-д'Ивуар, Нигерия, Сенегал, Тунис.

Примечательно, что жеребьевка группового раунда состоится 16 марта в "Shenzhen Cultural Center" в Китае.

Заметим, что сама планетарная первенство пройдет с 31 августа по 15 сентября в Китае.

Напомним, что сборная Украины в матче с Черногорией потерпела досадное поражение в концовке и потеряла шансы на выход в ЧМ.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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