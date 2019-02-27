Стали відомими усі учасники ЧС-2019 з баскетболу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. За підсумками останніх матчів відбіркових циклів визначився повний склад учасників чемпіонату світу з баскетболу-2019 року, інформує УНН з посиланням на сайт ФІБА.
Тридцять дві збірні будуть розподілені на вісім груп по чотири команди. До вашої уваги склад команд:
Європа: Чехія, Франція, Німеччина, Греція, Італія, Литва, Чорногорія, Польща, Росія, Сербія, Іспанія, Туреччина
Америка: Аргентина, Бразилія, Канада, Домініканська Республіка, Пуерто-Ріко, США, Венесуела
Азія: Австралія, Іран, Японія, Йорданія, Корея, Нова Зеландія, Філіппіни, Китай
Африка: Ангола, Кот-д'Івуар, Нігерія, Сенегал, Туніс.
Примітно, що жеребкування групового раунду відбудеться 16 березня в "Shenzhen Cultural Center" в Китаї.
Зауважимо, що сама планетарна першість пройде з 31 серпня по 15 вересня в Китаї.
Нагадаємо, що збірна України у матчі з Чорногорією зазнала прикрої поразки в кінцівці та втратила шанси на вихід до ЧС.