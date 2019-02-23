Україна поступилася Чорногорії та втратила шанси на вихід до ЧС-2019

Старт зустрічі вийшов приголомшливим для гостей. “Жовто-блакитні” влучали із високим відсотком дальніх кидків, використовували швидкий напад та надійно діяли в захисті. Як наслідок все перераховане вилилося в солідний відрив на користь команди Мурзіна — 34:17.

Друга чверть кардинально змінилася. “Жовто-блакитні” набрали тільки 6 очок за 10 хвилин, проте не дали багато здобути і чорногорцям (9).

Після великої перерви гості, в першу чергу зусиллями розігруючого захисника Дерека Нідема, поступово наближалися у рахунку, а у заключній 10-ти хвилинці мали вже біля 8 очок різниці на їх користь. Два поспіль дальніх влучання Мішули повернули інтригу до гри, але лідерські якості Нідема в останні хвилини довели протистояння до виграшу Чорногорії 76:74.

Примітно, що українці зуміли набрати два очки аби зрівняти результат, але їх не зарахували через занадто пізню спробу.

Україна — Бобров 19 очок, 6 пд, Мішула 16, Петров 13, Липовий 8, Лукашов 7, 9 передач, Близнюк 5;

Чорногорія — Нідем 26, Дубльєвіч 11, Шехович 9.

Відтак Україна втратила шанси на вихід у фінальний турнір чемпіонату світу — 5 перемог при 6 поразках і 5 рядок таблиці. Чорногорія наразі посідає 3 місце, яке дає право на вихід до ЧС-2019 (7 виграшів і 4 фіаско).

Зауважимо, що матч 25 лютого в Словенії перетворився для України на турнірну формальність.