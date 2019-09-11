Стали известны требования Украины в инициированном "Газпромом" арбитраже

"Газпром" инициировал новый арбитраж после того, как он проиграл предыдущий. В новом арбитраже требования "Газпрома" фактически сводятся к тому, что они хотят отменить решение предыдущего арбитража - по крайней мере в части того, чтобы не они были должны нам 3 млрд долларов сейчас с процентами, а мы должны были им за газ, который был поставлен в Украину и не был оплачен в полном объеме - 2 млрд долл.", - сказал Витренко.

По его словам, со стороны России, фактически, стоимость исковых требований сейчас составляет 5 млрд долларов.

"С нашей стороны, мы требуем пересмотра транзитного тарифа - это основная часть наших исковых требований, которые мы еще формально не представили: мы пока представили только запрос на арбитражное производство, и там преподавали нашу аргументацию. Но к концу октября мы должны предоставить так называемый statement of defense, то есть, мы защищаемся, но с другой стороны в этом документе также формально приводим наши встречные исковые требования. Эти встречные требования, основная часть - это просмотр транзитного тарифа, который должен привести к выплатам со стороны "Газпрома" Украине, "Нафтогазу", компенсации в объеме 11-14 млрд долларов. Но есть и другие исковые требования, например, компенсировать нам разницу между стоимостью газа, который мы покупали на европейском рынке, и стоимостью газа, который "Газпром" должен поставлять нам по контракту после того, как предыдущий арбитраж изменил цену. Это тоже речь идет о сотнях миллионов долларов", - пояснил он.

Напомним, по результатам арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен оплатить2,56 млрд долларов в пользу "Нафтогаза".