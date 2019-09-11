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Стали відомі вимоги України в ініційованому "Газпромом" арбітражі

Стали відомі вимоги України в ініційованому "Газпромом" арбітражі

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 вересня. УНН. "Газпром" ініціював новий арбітраж проти "Нафтогазу". До кінця жовтня відповідач має надати зустрічні позивні вимоги. Про це в коментарі УНН розповів виконавчий директор групи Нафтогаз Юрій Вітренко.

"Газпром" ініціював новий арбітраж після того, як він програв попередній. У новому арбітражі вимоги "Газпрому" фактично зводяться до того, що вони хочуть відмінити рішення попереднього арбітражу — принаймні в частині того, щоб не вони були винні нам 3 млрд доларів зараз з відсотками, а ми мали їм за газ, який був поставлений в Україну і не був оплачений в повному обсязі - 2 млрд дол.", - сказав Вітренко.

З його слів, з боку Росії, фактично, вартість позивних вимог наразі становить 5 млрд доларів.

"З нашого боку, ми вимагаємо перегляду транзитного тарифу — це основна частина наших позивних вимог, які ми ще формально не представили: ми поки що представили тільки запит на арбітражне провадження, і там викладали нашу аргументацію. Але до кінця жовтня ми маємо надати так званий statement of defense, тобто, ми захищаємось, але з іншого боку в цьому документі також формально наводимо наші зустрічні позивні вимоги. Ці зустрічні вимоги, основна частина — це перегляд транзитного тарифу, який має призвести до виплат з боку "Газпрому" Україні, "Нафтогазу", компенсації в обсязі 11-14 млрд доларів. Але є й інші позивні вимоги, наприклад, компенсувати нам різницю між вартістю газу, який ми купували на європейському ринку, і вартістю газу, який "Газпром" мав постачати нам за контрактом після того, як попередній арбітраж змінив ціну. Це теж мова йде про сотні мільйонів доларів", - пояснив він.

Нагадаємо, за результатами арбітражних проваджень у Стокгольмі "Газпром" повинен сплатити 2,56 млрд доларів на користь "Нафтогазу".

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