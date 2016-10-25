Стали известны судейские назначения на 1/8 финала Кубка Украины
Киев • УНН
ПОЛТАВА-КИЕВ. 25 октября. УНН. Стали известны арбитры, которые будут работать на матчах 1/8 финала розыгрыша Кубка Украины, информирует УНН-Центр со ссылкой на ФФУ.
Напомним, что все матчи состоятся в среду 26 октября, а именно:
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- в 14.00 матч "Полтава" - "Карпаты" будет судить Николай Кривонос (Киев);
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- в 15.00 игру "Десна" - "Днепр" рассудит Ярослав Козик (Мукачево)
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- в 15.00 матч "Верес" - "Ворскла" будет судить Иван Бондарь (Киев);
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- в 17.00 игру "Ильичевец" - "Сталь" розсудитьСергий Березка (Киевская область)
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- в 18.00 матч "Нефтяник" - "Волынь" рассудит Анатолий Абдула (Харьков);
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- в 18.30 игру "Николаев" - "Оболонь-Бровар" рассудит Виталий Романов (Днепр)
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- в 19.00 матч "Динамо" - "Заря" будет судить Анатолий Жабченко (Хмельницкий)
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- в 19.30 игру "Шахтер" - "Александрия" рассудит Александр Дердо (Черноморск).
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