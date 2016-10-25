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Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки
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Стали відомі суддівські призначення на 1/8 фіналу Кубка України

Стали відомі суддівські призначення на 1/8 фіналу Кубка України

Київ • УНН

 • 9234 перегляди

ПОЛТАВА-КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Стали відомі арбітри, які працюватимуть на матчах 1/8 фіналу розіграшу Кубка України, інформує УНН-Центр із посиланням на ФФУ.

Нагадаємо, що всі матчі відбудуться в середу 26 жовтня, а саме:

  • о 14.00 матч “Полтава” — “Карпати” судитиме Микола Кривонос (Київ);
  • о 15.00 гру “Десна” — “Дніпро” розсудить Ярослав Козик (Мукачеве);
  • о 15.00 матч “Верес” — “Ворскла” судитиме Іван Бондар (Київ);
  • о 17.00 гру “Іллічівець” — “Сталь” розсудитьСергій Березка (Київська область);
  • о 18.00 матч “Нафтовик-Укрнафта” — “Волинь” судитиме Анатолій Абдула (Харків);
  • о 18.30 гру “Миколаїв” — “Оболонь-Бровар” розсудить Віталій Романов (Дніпро);
  • о 19.00 матч “Динамо” — “Зоря” судитиме Анатолій Жабченко (Хмельницький);
  • о 19.30 гру “Шахтар” — “Олександрія” розсудить Олександр Дердо (Чорноморськ).
Українські Національні Новини

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