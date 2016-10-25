Стали відомі суддівські призначення на 1/8 фіналу Кубка України
Київ • УНН
ПОЛТАВА-КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Стали відомі арбітри, які працюватимуть на матчах 1/8 фіналу розіграшу Кубка України, інформує УНН-Центр із посиланням на ФФУ.
Нагадаємо, що всі матчі відбудуться в середу 26 жовтня, а саме:
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- о 14.00 матч “Полтава” — “Карпати” судитиме Микола Кривонос (Київ);
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- о 15.00 гру “Десна” — “Дніпро” розсудить Ярослав Козик (Мукачеве);
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- о 15.00 матч “Верес” — “Ворскла” судитиме Іван Бондар (Київ);
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- о 17.00 гру “Іллічівець” — “Сталь” розсудитьСергій Березка (Київська область);
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- о 18.00 матч “Нафтовик-Укрнафта” — “Волинь” судитиме Анатолій Абдула (Харків);
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- о 18.30 гру “Миколаїв” — “Оболонь-Бровар” розсудить Віталій Романов (Дніпро);
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- о 19.00 матч “Динамо” — “Зоря” судитиме Анатолій Жабченко (Хмельницький);
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- о 19.30 гру “Шахтар” — “Олександрія” розсудить Олександр Дердо (Чорноморськ).
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