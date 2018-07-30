Стали известны подробности стрельбы в Одессе
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 30 июля. УНН. Во время конфликта в переулке Ванный в Одессе один из участников выстрелил в воздух. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.
"Сегодня по спецлинии "102" поступило сообщение о том, что в переулке Ванный произошла стрельба", - говорится в сообщении.
Как было предварительно установлено, что между владельцем квартиры и квартиросъемниками произошел конфликт, связанный с несогласием сторон с условиями аренды жилья. Словесная перепалка переросла в драку, во время которой один из мужчин получил телесные повреждения. Ему оказана медицинская помощь.
"Один из участников конфликта выстрелил в воздух из травматического оружия. В результате выстрела никто не пострадал", - отметили в полиции.
Сейчас на месте происшествия работают полицейские. Обстоятельства устанавливаются.
Напомним, сегодня около полудня в Одессе произошла стрельба.