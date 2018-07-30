Стали відомі подробиці стрілянини в Одесі

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Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 30 липня. УНН. Під час конфлікту у провулку Ванний в Одесі один з його учасників вистрілив у повітря. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУНП в Одеській області.

"Сьогодні на спецлінію "102" надійшло повідомлення про те, що у провулку Ванний відбулася стрілянина", - йдеться в повідомленні.

Як було попередньо встановлено, між власником квартири та квартирозйомниками стався конфлікт, пов'язаний з незгодою сторін з умовами оренди житла. Словесна перепалка переросла у бійку, під час якої один з чоловіків отримав тілесні ушкодження. Йому надано медичну допомогу.

"Один з учасників конфлікту вистрілив у повітря з травматичної зброї. Внаслідок пострілу ніхто не постраждав", - зазначили у поліції.

Зараз на місці події працюють поліцейські. Обставини встановлюються.

Нагадаємо, сьогодні близько опівдня в Одесі сталася стрілянина

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