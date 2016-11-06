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15 марта, 19:03 • 115093 просмотра

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Стали известны подробности поджога церкви в Мариуполе

Стали известны подробности поджога церкви в Мариуполе

Киев • УНН

 • 16195 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 6 ноября. УНН. В результате поджога церкви в Мариуполе пострадала пластиковая обшивка внутри здания, ковры и другая различная церковная утварь, поджог произошел около трех часов ночи. Об этом корреспонденту УНН рассказал Отец Любомир.

Сегодня ночью около 02:30 неизвестные совершили поджог церкви Киевского патриарха. Пострадала церковная утварь и внутренняя обшивка здания.

"Ночью два человека разбили окна с двух сторон церкви и бросили горящую пластиковую бутылку, начиненную горючей смесью. С одной стороны им разбить окно не удалось, возможно там толстое стекло. А вот с другой разбили сразу два окна и бросили бутылку. В результате поджога пострадала пластиковая обшивка внутри здания, ковры и другая различная церковная утварь", - рассказал Отец Любомир.

Начальник ГУНП Донецкой области В.Аброськин отметил, что следствие продолжается, уже установлено, что на месте происшествия были свидетели.

"Сейчас идет следствие. Уже точно известно, что были свидетели данного происшествия. Они помогают установить личности подозреваемых. Я считаю, что люди, совершившие это поджог, понесут наказание в ближайшее время" - В.Аброськин.

Как сообщал УНН, в Мариуполе сожгли церковь.

Украинские Национальные Новости

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