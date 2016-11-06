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Стали відомі подробиці підпалу церкви у Маріуполі

Стали відомі подробиці підпалу церкви у Маріуполі

Київ • УНН

 • 16195 перегляди

МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 6 листопада. УНН. Внаслідок підпалу церкви у Маріуполі постраждала пластикова обшивка всередині будівлі, килими та інша різна начиння церкви, підпал стався близько третьої години ночі. Про це кореспонденту УНН розповів Отець Любомир.

Сьогодні вночі близько 02-30 невідомі здійснили підпал церкви Київського патріарха. Постраждала церковне начиння і внутрішня обшивка будівлі.

“Вночі дві людини розбили вікна з двох боків церкви і кинули підпалених пластикову пляшку, начинену горючою сумішшю. З одного боку їм розбити вікно не вдалося, можливо там товсте скло. А ось з іншого розбили одразу два вікна і кинули пляшку. В результаті підпалу постраждала пластикова обшивка всередині будівлі, килими та інша різна начиння церкви”, — розповів Отець Любомир.

Начальник ГУНП Донецької області В. Абро ськін зазначив, що слідство триває, вже встановлено, що на місці події були свідки.

“Зараз триває слідство. Вже точно відомо, що були свідки даної події. Вони допомагають встановити особи підозрюваних. Я вважаю, що люди, які скоїли цей підпал, понесуть покарання найближчим часом” — В.Аброськін.

Як повідомляв УНН, у Маріуполі спалили церкву

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