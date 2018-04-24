Стали известны места проведения домашних игр сборной Украины в Лиге наций

Члены Исполкома ФФУ также определили, что харьковский ОСК "Металлист" станет местом проведения следующего домашнего матча Лиги наций, со сборной Чехии, который состоится 16 октября.

Стоит отметить, что поединок 9 сентября между Украиной и Словакией в соответствии с решением Дисциплинарного комитета УЕФА, которое было принято еще в ноябре 2015 года, будет проходить при пустых трибунах.

Напомним, что УЕФА обнародовала призовые первой в истории Лиги наций.

Как сообщал УНН, капитан "желто-голубых" Руслан Ротань дал характеристику группы Лиги наций.