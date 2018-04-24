Стали известны места проведения домашних игр сборной Украины в Лиге наций
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Национальная сборная Украины по футболу сыграет свой первый домашний поединок в Лиге наций против сборной Словакии на "Арене Львов", информирует УНН со ссылкой на Федерацию футбола Украины.
Члены Исполкома ФФУ также определили, что харьковский ОСК "Металлист" станет местом проведения следующего домашнего матча Лиги наций, со сборной Чехии, который состоится 16 октября.
Стоит отметить, что поединок 9 сентября между Украиной и Словакией в соответствии с решением Дисциплинарного комитета УЕФА, которое было принято еще в ноябре 2015 года, будет проходить при пустых трибунах.
Напомним, что УЕФА обнародовала призовые первой в истории Лиги наций.
Как сообщал УНН, капитан "желто-голубых" Руслан Ротань дал характеристику группы Лиги наций.