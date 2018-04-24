Стали відомі місця проведення домашніх ігор збірної України в Лізі націй
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Національна збірна України з футболу зіграє свій перший домашній поєдинок у Лізі націй проти збірної Словаччини на "Арені Львів", інформує УНН з посиланням на Федерацію футболу України.
Члени Виконкому ФФУ також визначили, що харківський ОСК "Металіст" стане місцем проведення наступного домашнього матчу Ліги націй, зі збірною Чехії, який відбудеться 16 жовтня.
Варто відзначити, що поєдинок 9 вересня між Україною і Словаччиною відповідно до рішення Дисциплінарного комітету УЄФА, яке було прийняте ще в листопаді 2015 року, проходитиме за порожніх трибун.
Нагадаємо, що УЄФА оприлюднила призові першої в історії Ліги націй.
Як повідомляв УНН, капітан "жовто-блакитних" Руслан Ротань дав характеристику групи Ліги націй.