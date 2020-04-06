Стали известны финансовые потери ФК "Реал" из-за пандемии коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Ведущий футбольный клуб мира мадридский "Реал" потеряет 70 млн. евро в случае восстановления испанской Ла Лиги, сообщает УНН со ссылкой на "Mundo Deportivo".
Потери европейских футбольных клубов в случае досрочного завершения сезона составят миллионы евро, и мадридский “Реал” не станет исключением. Если кампания будет досрочно завершена, потери “королевского” клуба достигнут 70 млн. евро (часть дохода, которая остается за телевизионные права).
У “Реала” на “Бернабеу” осталось шесть игр лиги. За проведение матчей без зрителей клуб потеряет больше 35 млн. евро. Кроме того, клуб перестанет получать около 100 тыс. евро в день, так как Музей “Сантьяго Бернабеу” является третьим по количеству посещений в Мадриде.
Заметим, что “галактикос” считают, что поединки за закрытыми дверями — самый верный способ борьбы с пандемией.