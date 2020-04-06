Стали відомі фінансові втрати ФК "Реал" через пандемію коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Провідний футбольний клуб світу мадридський "Реал" втратить 70 млн. євро у випадку не відновлення іспанської Ла Ліги, повідомляє УНН з посиланням на "Mundo Deportivo".
Втрати європейських футбольних клубів у випадку дострокового завершення сезону складуть мільйони євро, і мадридський “Реал” не стане винятком. Якщо кампанія буде достроково завершена, втрати “королівського” клубу сягнуть 70 млн. євро (частина доходу, яка залишається за телевізійні права).
У “Реала” на “Бернабеу” залишилося шість ігор ліги. За проведення матчів без глядачів клуб втратить більше 35 млн. євро. Крім того, клуб перестане отримувати близько 100 тис. євро в день, так як Музей “Сантьяго Бернабеу” є третім за кількістю відвідувань в Мадриді.
Зауважимо, що “галактікос” вважають, що поєдинки за закритими дверима — найвірніший спосіб боротьби з пандемією.