Стали відомі фінансові втрати ФК "Реал" через пандемію коронавірусу

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. Провідний футбольний клуб світу мадридський "Реал" втратить 70 млн. євро у випадку не відновлення іспанської Ла Ліги, повідомляє УНН з посиланням на "Mundo Deportivo".

Втрати європейських футбольних клубів у випадку дострокового завершення сезону складуть мільйони євро, і мадридський “Реал” не стане винятком. Якщо кампанія буде достроково завершена, втрати “королівського” клубу сягнуть 70 млн. євро (частина доходу, яка залишається за телевізійні права).

У “Реала” на “Бернабеу” залишилося шість ігор ліги. За проведення матчів без глядачів клуб втратить більше 35 млн. євро. Крім того, клуб перестане отримувати близько 100 тис. євро в день, так як Музей “Сантьяго Бернабеу” є третім за кількістю відвідувань в Мадриді.

Зауважимо, що “галактікос” вважають, що поєдинки за закритими дверима — найвірніший спосіб боротьби з пандемією.

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