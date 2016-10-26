Стали известны даты матчей 14-го тура Лиги Пари-Матч
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 26 октября. УНН. В начале ноября состоятся матчи 14-го тура Лиги Пари-Матч, информирует УНН-Центр.
Расписание матчей 14-го тура:
4 ноября (пятница):
"Волынь" (Луцк) - "Сталь" (Каменское) - 17:00.
5 ноября (суббота):
"Карпаты" (Львов) - "Ворскла" (Полтава) - 17:00;
"Звезда" (Кропивницкий) - "Олимпик" (Донецк) - Начало в 14:00.
6 ноября (воскресенье):
"Черноморец" (Одесса) - "Заря" (Луганск) - 17:00;
ФК "Днепр" - "Динамо" (Киев) - 19:30;
ФК "Александрия" - "Шахтер" (Донецк) - 19:30.