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Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки
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Стали відомі дати матчів 14-го туру Ліги Парі-Матч

Стали відомі дати матчів 14-го туру Ліги Парі-Матч

Київ • УНН

 • 7968 перегляди

ДНІПРО-КИЇВ. 26 жовтня. УНН. На початку листопада відбудуться матчі 14-го туру Ліги Парі-Матч, інформує УНН-Центр.

Розклад матчів 14-го туру:

4 листопада (п’ятниця):
“Волинь” (Луцьк) — “Сталь” (Кам’янське) — 17:00.
5 листопада (субота):
“Карпати” (Львів) — “Ворскла” (Полтава) — 17:00;
“Зірка” (Кропивницький) — “Олімпік” (Донецьк) — Початок о 14:00.
6 листопада (неділя):
“Чорноморець” (Одеса) — “Зоря” (Луганськ) — 17:00;
ФК “Дніпро” — “Динамо” (Київ) — 19:30;
ФК “Олександрія” — “Шахтар” (Донецьк) — 19:30.

Українські Національні Новини

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