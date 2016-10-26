Стали відомі дати матчів 14-го туру Ліги Парі-Матч
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 26 жовтня. УНН. На початку листопада відбудуться матчі 14-го туру Ліги Парі-Матч, інформує УНН-Центр.
Розклад матчів 14-го туру:
4 листопада (п’ятниця):
“Волинь” (Луцьк) — “Сталь” (Кам’янське) — 17:00.
5 листопада (субота):
“Карпати” (Львів) — “Ворскла” (Полтава) — 17:00;
“Зірка” (Кропивницький) — “Олімпік” (Донецьк) — Початок о 14:00.
6 листопада (неділя):
“Чорноморець” (Одеса) — “Зоря” (Луганськ) — 17:00;
ФК “Дніпро” — “Динамо” (Київ) — 19:30;
ФК “Олександрія” — “Шахтар” (Донецьк) — 19:30.