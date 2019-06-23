Стала известна одна из возможных тем переговоров Путина и Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. Президент США Дональд Трамп сказал в интервью NBC News в воскресенье, что он "может" поговорить с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20, который стартует на следующей неделе, о вмешательстве России в предстоящие выборы в США в 2020 году, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Так, на вопрос, сделает ли он это, Трамп сказал, что это весьма вероятно.
"Я могу ... я могу, если бы вы хотели, чтобы я это сделал, я это сделаю", - сказал он журналисту.
Как сообщал УНН, президент Трамп этой неделе заявил, что встретится с президентом России Путиным на саммите G20, который состоится 28 июля в Японии, а также признался, что "хочет договориться с Россией".