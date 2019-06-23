Стала відома одна з можливих тем переговорів Путіна і Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Президент США Дональд Трамп сказав в інтерв'ю NBC News у неділю, що він "може" поговорити з президентом Росії Володимиром Путіним на саміті G20, що стартує наступного тижня, про втручання Росії в майбутні вибори в США в 2020 році, передає УНН з посиланням на Reuters.
Так, на запитання, чи зробить він це, Трамп сказав, що це досить ймовірно.
“Я можу ... я можу, якщо б ви хотіли, щоб я це зробив, я це зроблю”, — відповів він журналісту.
Як повідомляв УНН, президент Трамп цього тижня заявив, що зустрінеться з президентом Росії Путіним на саміті G20, який відбудеться 28 липня в Японії, а також зізнався, що “хоче порозумітися з Росією”.