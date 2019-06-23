Стала відома одна з можливих тем переговорів Путіна і Трампа

КИЇВ. 23 червня. УНН. Президент США Дональд Трамп сказав в інтерв'ю NBC News у неділю, що він "може" поговорити з президентом Росії Володимиром Путіним на саміті G20, що стартує наступного тижня, про втручання Росії в майбутні вибори в США в 2020 році, передає УНН з посиланням на Reuters.