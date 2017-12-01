Стала известна дата свадьбы принца Гарри с актрисой

Сообщают, что дата 26 мая удобная для британцев тем, что приходится на банковские каникулы. Понедельник, 28 мая, по британскому календарю - тоже выходной день, поэтому британцы смогут праздновать три дня подряд. Дата выпадает на субботу и начинает праздничные выходные.

Также 28 мая является государственным праздником США (День памяти), поэтому королевские поклонники по обе стороны Атлантики смогут праздновать три дня.

Отмечают, что королевские свадьбы традиционно проводятся в будний день, но пара стремилась избежать совпадений с другими королевскими парами, которые женились в этом месяце.

Напомним, на этой неделе было объявлено, что Гарри, 33 года, женится на американской актрисе Меган, 36 лет, в Виндзорском замке в мае.

Как сообщал УНН, невеста принца Гарри американская актриса Меган Маркл, вероятно, станет герцогиней, но ее не будут именовать принцессой Меган, потому что у нее нет "королевской крови".