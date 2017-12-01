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Стала відома дата весілля принца Гаррі з акторкою

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Принц Гаррі та американська акторка Меган Марк одружаться в суботу, 26 травня 2018 року, передає УНН з посиланням на The Sun.

Повідомляють, що дата 26 травня зручна для британців тим, що приходиться на банківські канікули. Понеділок, 28 травня, за британським календарем - теж вихідний день, тому британці зможуть святкувати три дні поспіль. Дата випадає на суботу і розпочинає святкові вихідні.

Також 28 травня є державним святом США (День пам'яті), тому королівські шанувальники з обох боків Атлантики зможуть святкувати три дні.

Зазначають, що королівські весілля традиційно проводяться в будній день, але пара прагнула уникнути збігів з іншими королівськими парами, які одружувалися цього місяця.

Нагадаємо, цього тижня було оголошено, що Гаррі, 33 роки, одружиться з американською акторкою Меган, 36 років, у Віндзорському замку в травні.

Як повідомляв УНН, наречена принца Гаррі американська актриса Меган Маркл, ймовірно, стане герцогинею, але її не будуть іменувати принцесою Меган, тому що у неї немає "королівської крові".

 

 

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