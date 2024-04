Стал хитом: сериал Fallout продлили на второй сезон

Всего через неделю после премьеры сериала "Фолаут" (Fallout) компания Amazon подтвердила, что на подходе еще серии - шоу продлили на второй сезон, сообщает The Verge, пишет УНН.

Детали

"Пока нет никаких подробностей, кроме того, что шоу продлено на второй сезон", - пишет издание.

Хотя нет конкретных цифр о том, насколько успешным был сериал на Prime Video, Amazon говорит, что "за первые четыре дня высокооктановый сериал стал хитом с мировой аудиторией, что входит в тройку с самыми большими просмотрами за всю историю и сезоном с самыми большими просмотрами в мире со времен "Властелина колец" (Rings of Power)".

Премьера вышеупомянутого сериала "Властелин колец" состоялась еще в 2022 году.

"Сделать апокалипсис местом, куда все хотели бы попасть": что говорят авторы о новом сериале Fallout

Взгляд Amazon на Fallout, действие которого происходит в Лос-Анджелесе, показан с трех разных точек зрения: жительница хранилища Люси (Элла Пернелл), член Братства Стали Максимус (Аарон Мотен) и Вурдалак (Уолтон Хоггинс). Вместо прямой адаптации постапокалиптической ролевой игры Bethesda это новая история, действие которой разворачивается в той же вселенной. "Как игроки в видеоигре, мы идем по пути, который нас интересует, - рассказал The Verge исполнительный продюсер Грэм Вагнер. - И мы надеемся, что это общие интересы".

Успех сериала продолжает серию адаптаций видеоигр, включая "Последние из нас" (The Last of Us) от HBO и "Братья Супер Марио" (The Super Mario Bros.).