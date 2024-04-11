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"Сделать апокалипсис местом, куда все хотели бы попасть": что говорят авторы о новом сериале Fallout

"Сделать апокалипсис местом, куда все хотели бы попасть": что говорят авторы о новом сериале Fallout

Киев  •  УНН

11 апреля 2024, 15:45  •  3172 просмотра

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Новый сериал Fallout на Prime Video, основанный на популярной игровой франшизе, призван оживить постапокалиптический мир с помощью сочетания мрачного юмора и серьезного повествования, создавая место, которое зрители захотят посетить.

Авторы сериала Fallout, что выходит на Prime Video 11 апреля, хотели сделать апокалипсис местом, куда все хотели бы попасть. И новое шоу от создателя Westworld Джонатана Нолана сохраняет черный юмор одноименной игры. Об этом пишет журнал Wired,  пишет УНН.

Детали

На протяжении десятилетий казалось, что Голливуд не может правильно адаптировать видеоигру. Такие фильмы, как Double Dragon, Super Mario Bros. и Lara Croft: Tomb Raider, подверглись критике, а их создателей упрекали в том, что они либо слишком близко придерживаются исходного материала, либо не могут передать магию игр, либо выбирают актеров, которые этого не сделали.

Однако в последние годы произошел сдвиг в адаптации игр: такие проекты, как The Last of Us и Werewolves Within, получили признание критиков и - по крайней мере, в случае первого - множество наград.

Можно было бы указать на ряд причин, пытаясь объяснить, почему адаптации игр становятся лучше (например, Педро Паскаль), но Джонатан Нолан, соавтор нового сериала Fallout на Amazon Prime Video, говорит, что, по его мнению, это потому, что в играх часто "более сложное, более интересное и более смелое" повествование, чем часто можно встретить в кино или на телевидении.

Нолан, как указано, ухватился за возможность адаптировать игру Fallout о жизни после ядерного апокалипсиса, хотя и знал, что это может оказаться непростой задачей.

Хотя в таких играх, как Fallout, есть своего рода канон - монстры, плохие парни, целевые точки и т. д. - они также могут иметь несколько концовок, которые могут отражать выбор, который делает каждый отдельный игрок. Не существует ни одной точной адаптации игры, поэтому Нолан и директор и продюсер Fallout Тодд Ховард решили, что они хотят рассказать оригинальную историю, происходящую во вселенной игры, мало чем отличающуюся от того, как оформлены все сиквелы игры, пишет издание.

Fallout, указано в публикации, всегла отличался своеобразным юмором висельника, сатирическим взглядом на то, какой ужасной и сложной может быть жизнь после полного ядерного уничтожения. Это, безусловно, верно и для сериала, в котором душераздирающие диалоги о надвигающихся грибовидных облаках сочетаются со шутками и почти комичным количеством кровавых событий, отмечается в публикации. Один из шоураннеров сериала Грэм Вагнер говорит, что задание тона сериала было своего рода трудным делом, поскольку они знали, что иногда он должен быть немного сумасшедшим, а иногда и смертельно серьезным.

Мы монтировали эпизоды, в которых были длинные отрезки без комедии, потому что мы чувствовали, что это то, что нужно истории, и это было похоже на: "Боже, это какой-то апокалипсис". Мы хотели сделать апокалипсис местом, куда мы все хотели бы попасть

говорит шоураннер.

Однако, пишет издание, некоторым зрителям может показаться, что 2024 год уже близок к апокалипсису, из-за чего некоторые отсылки и сценарии сериала кажутся слишком пророческими. По словам Нолана, все это совпадение, поскольку сериал начал разрабатываться в 2019 году, до Covid, до вторжения россии в Украину и до возобновления боевых действий на Ближнем Востоке. Тем не менее, добавляет он, создание сериала "всегда казалось возможностью ткнуть пальцем в открытую рану человечества".

Однако, предполагая, что конец света не наступит в ближайшее время, Нолан говорит, что у команды Fallout действительно есть план относительно того, каким должно быть шоу, если им повезет получить второй сезон.

"Однако на телевидении, - говорит Нолан, - нужно быть осторожным, чтобы не оставить слишком много в будущем", - это он слишком хорошо знает как создатель любимого, но затем отмененного сериала HBO "Мир Дикого Запада". "Мы просто хотим сконцентрироваться на создании одного великолепного телевизионного сезона. Если все получится и появится возможность на еще раз, я очень надеюсь, что мы получим такой шанс", - указал Нолан.

Премьеры сериалов в апреле31 марта 2024, 12:09 • 33778 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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