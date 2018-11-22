Стаховский пробился в четвертьфинал турнира в Италии
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Первый номер мужского тенниса Украины Сергей Стаховский продолжил борьбу за титул на соревнованиях в Андрее (Италия), сообщает корреспондент УНН.
В поединке 1/8 финала киевлянин не испытал проблем против обладателя “вайлд кард” Лиама Каруана из Италии — 6:4, 6:0.
Примечательно, что после слабого старта (1:3) Стаховский выиграл сразу 12 из 13 геймов.
В четвертьфинале данного “челленджера” на украинца ожидает матч против лидера посева, 20-летнего Юго Умбер из Франции (100 ракетка мира).
Заметим, что сегодня за путевку в четвертьфинал также поборется Донецка Илья Марченко.