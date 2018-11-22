Стаховський пробився до чвертьфіналу турніру в Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Перший номер чоловічого тенісу України Сергій Стаховський продовжив боротьбу за титул на змаганнях в Андрії (Італія), повідомляє кореспондент УНН.
В поєдинку 1/8 фіналу киянин не зазнав проблем проти володаря “вайлд кард” Ліама Каруана з Італії — 6:4, 6:0.
Примітно, що після слабкого старту (1:3) Стаховський виграв одразу 12 з 13 геймів.
У чвертьфіналі даного “челленджера” на українця очікує матч проти лідера посіву, 20-річного Юго Умбера з Франції (100 ракетка світу).
Зауважимо, що сьогодні за путівку до чвертьфіналу також побореться донеччанин Ілля Марченко.