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Стаховський пробився до чвертьфіналу турніру в Італії

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Перший номер чоловічого тенісу України Сергій Стаховський продовжив боротьбу за титул на змаганнях в Андрії (Італія), повідомляє кореспондент УНН.

В поєдинку 1/8 фіналу киянин не зазнав проблем проти володаря “вайлд кард” Ліама Каруана з Італії — 6:4, 6:0.

Примітно, що після слабкого старту (1:3) Стаховський виграв одразу 12 з 13 геймів.

У чвертьфіналі даного “челленджера” на українця очікує матч проти лідера посіву, 20-річного Юго Умбера з Франції (100 ракетка світу).

Зауважимо, що сьогодні за путівку до чвертьфіналу також побореться донеччанин Ілля Марченко.

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