Стабильная ситуация в сфере безопасности и экономика создадут предпосылки для возвращения украинцев - Буданов

Руководитель ГУР Кирилл Буданов считает, что предпосылками для возвращения украинцев из-за границы являются стабильная ситуация в сфере безопасности и работающая, развивающаяся экономика. Об этом Буданов заявил во время онлайн-выступления на Форуме единства, организованном Гражданско-военным движением, передает УНН.

Детали

"Для того, чтобы люди возвращались назад, нужно иметь несколько вещей. Среди них, на мой взгляд, самые главные – стабильная ситуация в сфере безопасности и стабильная, работающая, развивающаяся экономика", - сказал Буданов.

Он добавил, что именно это создаст предпосылки для реального возвращения значительного количества украинских граждан домой.

Напомним

Цифровая платформа "Додому" для украинцев за рубежом, которые рассматривают возвращение, заработала в тестовом режиме.