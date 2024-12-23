ССО за три дня ликвидировали почти 80 северокорейских военных на Курщине: видео
Киев • УНН
Бойцы 8-го полка ССО провели успешную операцию в Курской области РФ. За три дня уничтожено 77 военных КНДР, ранено 40, а также уничтожено 15 единиц техники.
Бойцы Сил специальных операций за три дня уничтожили 77 и ранили более 40 северокорейских военных в курской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ССО.
Детали
Воины 8-го полка ССО в очередной раз уничтожают северных корейцев в чистом поле.
Как сообщается, в курской области операторы ССО всего за три дня уничтожили 77 и ранили более 40 военных Северной Кореи.
Также было уничтожено 12 единиц автомобильной техники, 3 - багги и ББМ.
Дополнение
Президент Украины сообщил, что сейчас в рф находится не более 12 тысяч военных из КНДР. По данным спецслужб, среди них пока нет пленных, но уже есть значительные потери под Курском.
Впрочем разведка Южной Кореи сообщает о подготовке КНДР к отправке дополнительных войск и дронов-камикадзе в Россию.