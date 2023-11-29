ССО скорректировали огонь HIMARS по вражеской командно-штабной машине: уничтожена дотла

рф не предложит реальных переговоров, пока не потерпит весомое поражение - Подоляк

Михаил Подоляк утверждает, что россия не пойдет на настоящие мирные переговоры, пока не потерпит серьезное поражение, и что любые нынешние разговоры о переговорах - это тактика избежания ответственности за свои действия в Украине.