США меняют правила перевозки электроники в ручной клади на ряд рейсов

Как отмечается со ссылкой на представителя американского правительства, приборы, превышающиt размер мобильного телефона, будет запрещено брать с собой в кабину самолета со вторника, 21 марта.

Накануне в официальных микроблогах Twitter авиакомпаний Saudi Airlines и Royal Jordanian были опубликованы сообщения о новых правилах перевозки электроники. Согласно им, кроме мобильных телефонов в кабину лайнера будет разрешено взять также медицинские приборы, необходимые пассажирам. Позже они были удалены.

Указано, что удаление сообщений могло быть связано с их преждевременной публикацией, поскольку официального заявления о новых правилах со стороны министерства национальной безопасности США еще не было.

По данным агентства, ужесточение правил вводимого не коснется американских авиаперевозчиков и коснется ряда авиакомпаний из стран Ближнего Востока.

В свою очередь, американский телеканал CNN распространил информацию, что запрет на перевозку электронных приборов в ручной клади может быть связан с угрозами террористической группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове". Ужесточение правил может затронуть авиаперевозчиков до 13 ближневосточных государств, среди которых, кроме Саудовской Аравии и Иордании, также Египет, ОАЭ и другие.

Напомним, президент США Д.Трамп подписал новый миграционный указ. Суд приостановил его действие.