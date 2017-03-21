США меняют правила перевозки электроники в ручной клади на ряд рейсов
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Соединенные Штаты вводят новые правила перевозки электронных приборов в ручной клади во время авиаперелетов из стран Ближнего Востока, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Как отмечается со ссылкой на представителя американского правительства, приборы, превышающиt размер мобильного телефона, будет запрещено брать с собой в кабину самолета со вторника, 21 марта.
Накануне в официальных микроблогах Twitter авиакомпаний Saudi Airlines и Royal Jordanian были опубликованы сообщения о новых правилах перевозки электроники. Согласно им, кроме мобильных телефонов в кабину лайнера будет разрешено взять также медицинские приборы, необходимые пассажирам. Позже они были удалены.
Указано, что удаление сообщений могло быть связано с их преждевременной публикацией, поскольку официального заявления о новых правилах со стороны министерства национальной безопасности США еще не было.
По данным агентства, ужесточение правил вводимого не коснется американских авиаперевозчиков и коснется ряда авиакомпаний из стран Ближнего Востока.
В свою очередь, американский телеканал CNN распространил информацию, что запрет на перевозку электронных приборов в ручной клади может быть связан с угрозами террористической группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове". Ужесточение правил может затронуть авиаперевозчиков до 13 ближневосточных государств, среди которых, кроме Саудовской Аравии и Иордании, также Египет, ОАЭ и другие.
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