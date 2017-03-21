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США змінюють правила перевезення електроніки в ручній поклажі на низці рейсів

США змінюють правила перевезення електроніки в ручній поклажі на низці рейсів

Київ • УНН

 • 11828 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. Сполучені Штати вводять нові правила перевезення електронних приладів в ручній поклажі під час авіаперельотів з країн Близького Сходу, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Як зазначається з посиланням на представника американського уряду, прилади, що перевищують розмір мобільного телефону, буде заборонено брати з собою в кабіну літака з вівторка, 21 березня.

Напередодні в офіційних мікроблогах Twitter авіакомпаній Saudi Airlines і Royal Jordanian були опубліковані повідомлення про нові правила перевезення електроніки. Згідно з ними, крім мобільних телефонів в кабіну лайнера буде дозволено взяти також медичні прилади, необхідні пасажирам. Пізніше вони були видалені.

Вказано, що видалення повідомлень могло бути пов'язано з їх передчасної публікацією, оскільки офіційної заяви про нові правила з боку міністерства національної безпеки США ще не було.

За даними агентства, посилення правил, що вводиться, не торкнеться американських авіаперевізників і торкнеться низки авіакомпаній з країн Близького Сходу.

У свою чергу, американський телеканал CNN розповсюдив інформацію, що заборона на перевезення електронних приладів в ручній поклажі може бути пов'язаним з погрозами терористичного угрупування "Аль-Каїда на Аравійському півострові". Жорсткість правил може торкнутися авіаперевізників до 13 близькосхідних держав, серед яких, крім Саудівської Аравії і Йорданії, є також Єгипет, ОАЕ та інші.

Нагадаємо, президент США Д.Трамп підписав новий міграційний указ. Суд призупинив його дію.

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