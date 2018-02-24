США собираются бойкотировать финал Кубка мира по биатлону в Тюмени
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Команда Соединенных Штатов Америки собирается бойкотировать финал Кубка мира по биатлону, который пройдет в российской Тюмени. Об этом со ссылкой на федерацию биатлона США передает Reuters, передает УНН.
Такое решение американской команды принято из-за опасений по поводу отсутствии в России функционирующего антидопингового агентства.
"Недавнее решение Международной федерации биатлона провести финал Кубка мира в российской Тюмени абсолютно неприемлемо. Для поддержания чистого спорта и собственной физической безопасности мы не можем принимать в них участие в здравом уме", - заявила американская команда.
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В то же время в США заявили, что поддерживают чистых спортсменов и считают, что Россия имеет право проводить Кубки мира в будущем, но только когда продемонстрирует "приверженность исправлению допинговой культуры, которая, как было показано, там существует".
Финал Кубка мира по биатлону должен состояться в Тюмени с 19 по 26 марта.