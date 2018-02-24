США збираються бойкотувати фінал Кубка світу з біатлону в Тюмені
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Команда Сполучених Штатів Америки бойкотуватиме фінал Кубка світу з біатлону, який відбудеться в російській Тюмені. Про це з посиланням на федерацію біатлону США передає Reuters, передає УНН.
Таке рішення американської команди прийнято через побоювання відсутності в Росії антидопінгового агентства, яке б функціонувало.
“Нещодавнє рішення Міжнародної федерації біатлону провести фінал Кубка світу в російській Тюмені абсолютно неприйнятне. Задля підтримки чистого спорту та власної фізичної безпеки ми не можемо брати у них участь при здоровому глузді”, — заявила американська команда.
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Водночас у США заявили, що підтримують чистих спортсменів і вважають, що Росія має право проводити Кубки світу в майбутньому, але лише коли продемонструє “відданість виправленню допінгової культури, яка, як було показано, там існує”.
Фінал Кубка світу з біатлону має відбутися у Тюмені з 19 по 26 березня.