США заявили, что Россия может попытаться открыть второй фронт в Польше

"То, что происходит в Украине, открыло нам глаза, что Россия может пытаться открыть здесь второй фронт", - отметил в среду, 13 февраля, государственный секретарь США Майк Помпео во время посещения военной базы на северо-востоке Польши, где размещена боевая батальонная группа НАТО.

Помпео, который находится со вторника с визитом в Польше, посетил группу НАТО в местности Бемово совместно с министром иностранных дел Польши Яцек Чапутовичем.

"30 лет назад патрулировал "железный занавес" в Германии, я был тогда молодым офицером кавалерии. Ситуация тогда казалась совершенно другой. У меня еще были где-то кассеты" Ван Галена »(англ. Van Halen - американская рок-группа - ред.) в своем авто, а также видеокассету с "Лучшим стрелком" (англ. Top Gun - американский боевик и драма - ред.), но многие с тех пор изменилось. Мои времена генералы были очень обеспокоены советским вторжением в Западную Германию", - сказал Помпео.

"Сейчас мы должны быть обеспокоены увеличением оборонных возможностей НАТО, в свою очередь, снова из-за возможной российской агрессии. Война на европейской земле, то, что происходит в Украине, открыло нам глаза на то, что россияне могут попытаться открыть второй фронт именно здесь. Альянс НАТО выполняет необходимую роль для защиты свободных народов Европы", - заявил Помпео во время встречи с боевой батальонной группой НАТО, расположенной в Польше в рамках инициативы выдвинутой усиленной присутствия, задачей которой является защита восточного фланга Североатлантического а льянсу.

"Россия планирует увеличить свое доминирование на мировой арене, США и демократии Запада должны делать все возможное, чтобы остановить такие атаки, как, например, аннексия Крыма, вторжение в Украину, или ничем не спровоцированная атака россиян на украинском корабле в Черном море; сдерживающие меры должны быть на первом плане нашего стратегического мышления", - подчеркнул государственный секретарь США. Он отметил, что попытки дестабилизации со стороны России "нужно решительно противостоять".

"Одним из наших шагов является наше присутствие на восточном фланге НАТО. Это одна из основных принципов НАТО - атака на одну страну - это атака на целый Альянс", - подчеркнул он.

Напомним, во время разговора министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича с государственным секретарем США Майком Помпео 13 февраля, который прибыл в Варшаву, Чапутович заявил, что разделяет с США негативную позицию в отношении агрессивных действий России, особенно в отношении Украины.