США заявили, что Россия может попытаться открыть второй фронт в Польше

ukru
В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 70301 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 94675 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 133428 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 132364 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 130895 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125588 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 162537 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117878 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141465 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145304 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
ЕС планирует произвести 2 млн снарядов в этом году - еврокомиссар

ЕС планирует произвести 2 млн снарядов в этом году - еврокомиссар

8 марта, 10:42 • 56368 просмотра
Посол США назвала "ужасными новостями" последствия ночной атаки рф

Посол США назвала "ужасными новостями" последствия ночной атаки рф

8 марта, 11:19 • 57772 просмотра
Удар рф по Доброполью: количество раненых возросло до 47

Удар рф по Доброполью: количество раненых возросло до 47

14:55 • 36978 просмотра
В Украине расцвели первоцветы: яркие весенние фото

В Украине расцвели первоцветы: яркие весенние фото

15:58 • 43022 просмотра
Трагический случай в Одесской области: 16-летний парень погиб во время фотографирования с ружьем

Трагический случай в Одесской области: 16-летний парень погиб во время фотографирования с ружьем

17:14 • 34243 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 127451 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 162537 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 173872 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 184994 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 242687 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 133429 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 100705 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 105114 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 108006 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 107556 просмотра
Актуальное
США заявили, что Россия может попытаться открыть второй фронт в Польше

США заявили, что Россия может попытаться открыть второй фронт в Польше

Киев  •  УНН

 • 7435 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Россия может пытаться открыть в Польше второй фронт, заявил государственный секретарь США Майк Помпео во время посещения Польши. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.

"То, что происходит в Украине, открыло нам глаза, что Россия может пытаться открыть здесь второй фронт", - отметил в среду, 13 февраля, государственный секретарь США Майк Помпео во время посещения военной базы на северо-востоке Польши, где размещена боевая батальонная группа НАТО.

Помпео, который находится со вторника с визитом в Польше, посетил группу НАТО в местности Бемово совместно с министром иностранных дел Польши Яцек Чапутовичем.

"30 лет назад патрулировал "железный занавес" в Германии, я был тогда молодым офицером кавалерии. Ситуация тогда казалась совершенно другой. У меня еще были где-то кассеты" Ван Галена »(англ. Van Halen - американская рок-группа - ред.) в своем авто, а также видеокассету с "Лучшим стрелком" (англ. Top Gun - американский боевик и драма - ред.), но многие с тех пор изменилось. Мои времена генералы были очень обеспокоены советским вторжением в Западную Германию", - сказал Помпео.

"Сейчас мы должны быть обеспокоены увеличением оборонных возможностей НАТО, в свою очередь, снова из-за возможной российской агрессии. Война на европейской земле, то, что происходит в Украине, открыло нам глаза на то, что россияне могут попытаться открыть второй фронт именно здесь. Альянс НАТО выполняет необходимую роль для защиты свободных народов Европы", - заявил Помпео во время встречи с боевой батальонной группой НАТО, расположенной в Польше в рамках инициативы выдвинутой усиленной присутствия, задачей которой является защита восточного фланга Североатлантического а льянсу.

"Россия планирует увеличить свое доминирование на мировой арене, США и демократии Запада должны делать все возможное, чтобы остановить такие атаки, как, например, аннексия Крыма, вторжение в Украину, или ничем не спровоцированная атака россиян на украинском корабле в Черном море; сдерживающие меры должны быть на первом плане нашего стратегического мышления", - подчеркнул государственный секретарь США. Он отметил, что попытки дестабилизации со стороны России "нужно решительно противостоять".

"Одним из наших шагов является наше присутствие на восточном фланге НАТО. Это одна из основных принципов НАТО - атака на одну страну - это атака на целый Альянс", - подчеркнул он.

Напомним, во время разговора министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича с государственным секретарем США Майком Помпео 13 февраля, который прибыл в Варшаву, Чапутович заявил, что разделяет с США негативную позицию в отношении агрессивных действий России, особенно в отношении Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы