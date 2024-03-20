США заявили об успешном испытании гиперзвукового оружия

ВВС США заявили во вторник, что провели успешные испытания гиперзвукового оружия воздушного базирования в Тихом океане, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Испытания были проведены в воскресенье после того, как бомбардировщик B-52 покинул остров Гуам с оружием быстрого реагирования воздушного базирования (ARRW), говорится в заявлении ВВС США.

Хотя ВВС США назвали испытания успешным, они не раскрыли скорость полета оружия. Во время прошлых испытаний ARRW летало как минимум в пять раз быстрее скорости звука.

Дополнение

Соединенные Штаты не единственные в разработке гиперзвукового оружия, скорость и маневренность которого затрудняют его отслеживание и перехват.

По словам американских военных, россия запускала гиперзвуковые ракеты по целям в Украине, а Китай провел испытания гиперзвукового оружия. В октябре министерство иностранных дел Китая опровергло факт испытаний оружия.

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