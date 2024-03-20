США заявили об успешном испытании гиперзвукового оружия

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
  •  105143 просмотра

Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

Эксклюзив
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
  •  110333 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

Эксклюзив
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
  •  117086 просмотра

Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"
  •  121751 просмотра

Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"

Эксклюзив
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
18 марта 2024, 18:47  •  199285 просмотра

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
18 марта 2024, 09:47  •  142200 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
18 марта 2024, 08:54  •  134325 просмотра

Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

Эксклюзив
Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта
18 марта 2024, 06:06  •  132497 просмотра

Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта

Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  191950 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
15 марта 2024, 12:49  •  191083 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Новости по теме
США заявили об успешном испытании гиперзвукового оружия

США заявили об успешном испытании гиперзвукового оружия

  •  6890 просмотра
россияне ночью и утром обстреляли шесть громад Сумщины

россияне ночью и утром обстреляли шесть громад Сумщины

  •  9573 просмотра
В Пентагоне остаются оптимистами в вопросе одобрения Конгрессом помощи Украине

В Пентагоне остаются оптимистами в вопросе одобрения Конгрессом помощи Украине

  •  11346 просмотра
Армия рф ночью ударила КАБом по поселку на Харьковщине: есть перебои со светом и пострадавший

Армия рф ночью ударила КАБом по поселку на Харьковщине: есть перебои со светом и пострадавший

  •  12873 просмотра
Оккупанты за сутки ранили еще 5 жителей Донетчины

Оккупанты за сутки ранили еще 5 жителей Донетчины

  •  13738 просмотра
россияне ударили из артиллерии по двум громадам в Николаевской области

россияне ударили из артиллерии по двум громадам в Николаевской области

  •  13065 просмотра
Вражеские обстрелы унесли жизнь человека, 5 ранены, попали по припортовой инфраструктуре в Херсонской области

Вражеские обстрелы унесли жизнь человека, 5 ранены, попали по припортовой инфраструктуре в Херсонской области

  •  13035 просмотра
На Запорожье армия рф нанесла 350 ударов, в том числе три - из авиации

На Запорожье армия рф нанесла 350 ударов, в том числе три - из авиации

  •  13499 просмотра
За сутки рф потеряла 700 военнослужащих

За сутки рф потеряла 700 военнослужащих

  •  16351 просмотра
Вражеские войска обстреляли Днепропетровскую область: 5 пострадавших, из которых 4 госпитализированы

Вражеские войска обстреляли Днепропетровскую область: 5 пострадавших, из которых 4 госпитализированы

  •  15934 просмотра

Популярные

Украинские военные предотвратили попытку россиян похитить танк Leopard 2

Украинские военные предотвратили попытку россиян похитить танк Leopard 2

  •  92644 просмотра
SpaceX начинает продажу спутниковых лазеров для быстрой космической связи

SpaceX начинает продажу спутниковых лазеров для быстрой космической связи

  •  73815 просмотра
ВСУ зафиксировали активность вражеской тактической авиации на востоке Украины

ВСУ зафиксировали активность вражеской тактической авиации на востоке Украины

  •  78731 просмотра
Косово готовится отправить Украине пакет военной помощи

Косово готовится отправить Украине пакет военной помощи

  •  58547 просмотра
Нетаньяху отклонил просьбу Байдена отменить наземную атаку на Рафах в Газе

Нетаньяху отклонил просьбу Байдена отменить наземную атаку на Рафах в Газе

  •  60705 просмотра

Публикации

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
Эксклюзив

18 марта 2024, 18:47  •  199285 просмотра
Балканские страны не продают напрямую вооружение Украине: почему и как приходится действовать МОУ

Балканские страны не продают напрямую вооружение Украине: почему и как приходится действовать МОУ

18 марта 2024, 13:13  •  179190 просмотра
Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными

Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными

15 марта 2024, 12:36  •  322357 просмотра
Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали

Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали

15 марта 2024, 08:49  •  337288 просмотра
Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

13 марта 2024, 09:59  •  405518 просмотра

США заявили об успешном испытании гиперзвукового оружия

Военно-воздушные силы США успешно испытали гиперзвуковое оружие воздушного базирования в Тихом океане после того, как бомбардировщик B-52 запустил его с Гуама.

Новости Мира •   •  6890 просмотра
США заявили об успешном испытании гиперзвукового оружия

россияне ночью и утром обстреляли шесть громад Сумщины

Ночью и утром россияне обстреляли шесть общин в Сумской области, зафиксировано 65 взрывов.

Война •   •  9573 просмотра
россияне ночью и утром обстреляли шесть громад Сумщины

В Пентагоне остаются оптимистами в вопросе одобрения Конгрессом помощи Украине

Спикер Пентагона заявил, что в ведомстве сосредоточены на работе с Конгрессом для утверждения дополнительной помощи Украине, сохраняя оптимизм относительно достижения соглашения.

Война •   •  11346 просмотра
В Пентагоне остаются оптимистами в вопросе одобрения Конгрессом помощи Украине

Армия рф ночью ударила КАБом по поселку на Харьковщине: есть перебои со светом и пострадавший

российская армия ночью нанесла удар КАБом по поселку Казачья Лопань в Харьковской области, в результате чего пострадал один мирный житель и был частично обесточен поселок.

Война •   •  12873 просмотра
Армия рф ночью ударила КАБом по поселку на Харьковщине: есть перебои со светом и пострадавший

Оккупанты за сутки ранили еще 5 жителей Донетчины

За минувшие сутки россияне ранили еще 5 жителей Донецкой области, сообщил глава Донецкой ОВА.

Война •   •  13738 просмотра
Оккупанты за сутки ранили еще 5 жителей Донетчины

россияне ударили из артиллерии по двум громадам в Николаевской области

Российская артиллерия несколько раз обстреляла населенные пункты в Николаевской области Украины 19 марта, но сообщений о жертвах не поступало.

Война •   •  13065 просмотра
россияне ударили из артиллерии по двум громадам в Николаевской области

Вражеские обстрелы унесли жизнь человека, 5 ранены, попали по припортовой инфраструктуре в Херсонской области

В Херсонской области российские войска обстреляли жилые кварталы, повредив здания и инфраструктуру, в результате чего 1 человек погиб и 5 получили ранения.

Война •   •  13035 просмотра
Вражеские обстрелы унесли жизнь человека, 5 ранены, попали по припортовой инфраструктуре в Херсонской области

На Запорожье армия рф нанесла 350 ударов, в том числе три - из авиации

За последние сутки российские военные совершили 350 обстрелов 10 населенных пунктов Запорожской области, включая авиаудары, обстрелы из РСЗО, БПЛА и артиллерийские обстрелы, что привело к разрушениям жилых домов и инфраструктуры, но обошлось без жертв среди мирного населения.

Война •   •  13499 просмотра
На Запорожье армия рф нанесла 350 ударов, в том числе три - из авиации

За сутки рф потеряла 700 военнослужащих

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, за минувшие сутки россияне потеряли 700 человек личного состава.

Война •   •  16351 просмотра
За сутки рф потеряла 700 военнослужащих

Вражеские войска обстреляли Днепропетровскую область: 5 пострадавших, из которых 4 госпитализированы

В Днепропетровской области рф атаковала Синельниковский район. От вражеской атаки, предварительно, пострадали 5 человек.

Война •   •  15934 просмотра
Вражеские войска обстреляли Днепропетровскую область: 5 пострадавших, из которых 4 госпитализированы