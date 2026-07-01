США заявили о позитивном ходе переговоров Виткоффа и Кушнера в Дохе по сделке с Ираном

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Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели позитивные переговоры с региональными лидерами в Катаре, а технические консультации между США и Ираном продолжают продвигаться. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США, пишет УНН.

Детали

По словам собеседника агентства, Уиткофф и Кушнер находились в Дохе в рамках непрямых переговоров между Вашингтоном и Тегераном, направленных на достижение долгосрочного мирного соглашения после недавней эскалации.

В то же время катарская сторона подчеркнула, что американские представители не проводили прямых встреч со своими иранскими коллегами. Переговорный процесс продолжается через посредников, а технические консультации на более низком уровне, по словам американского чиновника, демонстрируют прогресс.

Сторонам еще предстоит разрешить ключевые противоречия

Bloomberg отмечает, что среди главных нерешенных вопросов остаются разблокирование миллиардов долларов иранских активов, а также будущий режим судоходства через Ормузский пролив.

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Иран настаивает на праве контролировать движение судов в проливе и допускает возможность введения транзитных сборов после завершения 60-дневного периода, предусмотренного временным соглашением. США, страны Европы и большинство арабских государств Персидского залива выступают против такой инициативы.

По информации Bloomberg, газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщила, что президент Дональд Трамп решил не возобновлять масштабную военную кампанию и не возражает, если переговоры продлятся и после 18 августа.

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