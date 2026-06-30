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Спецпосланник США Уиткофф прибыл в Катар накануне возможных переговоров с Ираном

Киев • УНН

 • 342 просмотра

Спецпосланник США Стив Уиткофф прибыл в Доху накануне возможных переговоров между Вашингтоном и Тегераном. Иран отрицает проведение новых переговоров, заявляя об отсутствии запланированных встреч.

Спецпосланник США Уиткофф прибыл в Катар накануне возможных переговоров с Ираном

Специальный посланник США Стив Уиткофф прибыл в столицу Катара Доху накануне возможных переговоров между Вашингтоном и Тегераном. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Как сообщили телеканалу двое американских чиновников, на данный момент неизвестно, прибыл ли в Доху вместе с Уиткоффом зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры между американской и иранской сторонами должны состояться во вторник в Дохе. По словам высокопоставленного американского чиновника, технические консультации по выполнению меморандума о взаимопонимании "идут по плану", несмотря на недавнее обострение ситуации.

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В то же время Иран отрицает проведение новых переговоров. В понедельник в Тегеране заявили, что в ближайшие дни никаких встреч с США на любом уровне не запланировано, а основное внимание сейчас сосредоточено на выполнении меморандума о взаимопонимании, а не на переходе к финальным переговорам по возможному соглашению.

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Степан Гафтко

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