США нанесли удар по объекту в Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Американские военные атаковали один из объектов лидеров группировок, связанных с террористической организацией "Аль-Каида", в Сирии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Как отметили в Центральном командовании США, руководители этих группировок были ответственны за нападения, угрожающие гражданам США, партнерам страны и мирным жителям.
Атаку провели к северу от сирийского Идлиба.
По утверждению представителя Центрального командования, разрушение объекта "еще больше ограничит способность "Аль-Каиды" проводить атаки и дестабилизировать регион".
Там добавили, что вместе с союзниками и партнерами продолжат "преследовать насильственных экстремистов, чтобы они не могли использовать Сирию в качестве убежища".
По утверждению Центрального командования, сейчас таким "убежищем", где боевики координируют террористическую деятельность, остается северо-восточная часть страны.
Напомним, ракетный удар Сирии убил более 40 джихадистов.