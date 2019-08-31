США завдали удару по об'єкту в Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Американські військові атакували один з об'єктів лідерів угруповань, пов'язаних з терористичною організацією "Аль-Каїда", в Сирії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Як відзначили в Центральному командуванні США, керівники цих угруповань були відповідальні за напади, що загрожують громадянам США, партнерам країни і мирних жителях.
Атаку провели на північ від сирійського Ідліба.
За твердженням представника Центрального командування, руйнування об'єкта "ще більше обмежить здатність" Аль-Каїди "проводити атаки і дестабілізувати регіон".
Там додали, що разом з союзниками і партнерами продовжать "переслідувати насильницьких екстремістів, щоб вони не могли використовувати Сирію як притулок".
За твердженням Центрального командування, зараз таким "притулком", де бойовики координують терористичну діяльність, залишається північно-східна частина країни.
Нагадаємо, ракетний удар у Сирії вбив понад 40 джихадистів.