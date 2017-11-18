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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 36151 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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США осудили попытки оспорить исторический факт Голодомора в Украине

США осудили попытки оспорить исторический факт Голодомора в Украине

Киев  •  УНН

 • 21014 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Государственный департамент США оспорить попытки обжалования исторического факта Голодомора в Украине, передает УНН со ссылкой на сайт ведомства Госдепартамента США.

"Соединенные Штаты стоят вместе с народом Украины, а также чтят память об этой трагедии, вызванной советской властью и осуждаем попытки отрицать ее как исторический факт. Мы также подтверждаем нашу приверженность безопасной и процветающей Украине, свободной от внешней агрессии и оккупации, и способны выбирать свое будущее", - отметили на сайте ведомства.

Кроме того, было отмечено, что Голодомор был "одним из самых жестоких актов двадцатого века и превратил (Украина - ред.) в страну огромных человеческих страданий".

Как сообщал УНН, правительство Великобритании ждет, чтобы термин "геноцид" относительно Голодомора в Украине 1932-33 годов сначала применили судьи.

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