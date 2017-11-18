США осудили попытки оспорить исторический факт Голодомора в Украине

"Соединенные Штаты стоят вместе с народом Украины, а также чтят память об этой трагедии, вызванной советской властью и осуждаем попытки отрицать ее как исторический факт. Мы также подтверждаем нашу приверженность безопасной и процветающей Украине, свободной от внешней агрессии и оккупации, и способны выбирать свое будущее", - отметили на сайте ведомства.

Кроме того, было отмечено, что Голодомор был "одним из самых жестоких актов двадцатого века и превратил (Украина - ред.) в страну огромных человеческих страданий".

Как сообщал УНН, правительство Великобритании ждет, чтобы термин "геноцид" относительно Голодомора в Украине 1932-33 годов сначала применили судьи.