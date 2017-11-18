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США засудили спроби заперечення історичного факту Голодомору в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 листопада. УНН. Державний департамент США засудив спроби оскарження історичного факту Голодомору в Україні, передає УНН з посиланням на сайт відомства Держдепартаменту США.

“Сполучені Штати стоять разом з народом України, а також шанують пам’ять про цю трагедію, яка була викликана радянською владою і засуджуємо спроби заперечувати її як історичний факт. Ми також підтверджуємо нашу прихильність безпечної і процвітаючої України, вільної від зовнішньої агресії і окупації, і здатні вибирати своє майбутнє”, — зазначили на сайті відомства.

Крім того, було зазначено, що Голодомор був “одним з найжорстокіших актів двадцятого століття і перетворив (Україну — ред.)в країну величезних людських страждань”.

Як повідомляв УНН, уряд Великої Британії чекає, щоб термін “геноцид” щодо Голодомору в Україні 1932–33 років спочатку застосували судді. 

Українські Національні Новини

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