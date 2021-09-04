США заподозрили 100 эвакуированных афганцев в связях с террористами

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Около сотни эвакуированных в США афганцев могут быть связаны с "Талибаном" или другими террористическими группами, сообщает телеканал NBC со ссылкой на двух источников. По их информации, из более чем 30 тыс. вывезенных из Афганистана в США человек, около 10 тыс. нуждаются в дополнительных проверок, а из них около 100 могут иметь связь с талибами или другими террористами, передает УНН.