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США заподозрили 100 эвакуированных афганцев в связях с террористами

США заподозрили 100 эвакуированных афганцев в связях с террористами

Киев  •  УНН

 • 16431 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Около сотни эвакуированных в США афганцев могут быть связаны с "Талибаном" или другими террористическими группами, сообщает телеканал NBC со ссылкой на двух источников. По их информации, из более чем 30 тыс. вывезенных из Афганистана в США человек, около 10 тыс. нуждаются в дополнительных проверок, а из них около 100 могут иметь связь с талибами или другими террористами, передает УНН.

Детали

Как минимум двух афганцев переправят с США в Косово, поскольку они вызвали беспокойство служб безопасности. Там они пройдут дополнительные проверки.

При этом собеседники телеканала подчеркивают, что если человеку присвоили “красную отметку”, это не значит, что он обязательно является террористом и представляет угрозу. Это говорит только о том, что что-то в личной информации прибывшего лица — в имени, биографии или номер телефона — вызвало достаточно беспокойства для того, чтобы не позволить им оставаться в США в ожидании дополнительной проверки.

Контекст

США эвакуировали афганцев, которые помогали их военным в годы присутствия в стране, например, были переводчиками. 31 августа президент Джо Байден сообщил, что всего за более чем две недели Вашингтон эвакуировал из Афганистана более 120 тыс. американцев, граждан стран-союзников и афганцев.

Вывод войск США началось в апреле, а 30 августа последние военные покинули Афганистан после почти 20-летнего присутствия. На фоне ухода американских сил “Талибан” перешел в наступление и до 15 августа установил контроль почти над всей страной. После завершения вывода американского контингента талибы провозгласили независимость государства.

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