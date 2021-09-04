США запідозрили 100 евакуйованих афганців у зв'язках з терористами

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Як мінімум двох афганців переправлять з США в Косово, оскільки вони викликали занепокоєння служб безпеки. Там вони пройдуть додаткові перевірки.

При цьому співрозмовники телеканалу підкреслюють, що якщо людині присвоїли “червону позначку”, це не означає, що він обов’язково є терористом і становить загрозу. Це говорить тільки про те, що щось в особистій інформації прибулої особи — в імені, біографії або номер телефону — викликало досить занепокоєння для того, щоб не дозволити їм залишатися в США в очікуванні додаткової перевірки.

Контекст

США евакуювали афганців, які допомагали їх військовим в роки присутності в країні, наприклад, були перекладачами. 31 серпня президент Джо Байден повідомив, що всього за більш ніж два тижні Вашингтон евакуював з Афганістану більше 120 тис. американців, громадян країн-союзників і афганців.

Виведення військ США почалось у квітні, а 30 серпня останні військові покинули Афганістан після майже 20-річної присутності. На тлі відходу американських сил “Талібан” перейшов в наступ і до 15 серпня встановив контроль майже над усією країною. Після завершення виведення американського контингенту таліби проголосили незалежність держави.